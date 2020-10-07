قال اللواء أركان حرب ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مرحلة ما قبل 73 كانت عاملا أساسيا في عودة ثقة المواطن المصري الذي اكتشف قدرته على التدبير والتخطيط وخداع العدو، مشيرا إلى أن الدين والعرض والأرض لا يمكن للمصري أن يفرط فيهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «Ten»، مساء الثلاثاء، أن الحل السياسي بعد هزيمة 67 كان معناه ضياع الأرض، حينها أعلنت مصر أن «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة».

وأكد أن مصر واجهت العديد من الصعوبات في تلقي السلاح من القوى العالمية، ما جعل الرهان الحقيقي لدى الدولة هو الإنسان الذي بدأ يستعيد ثقته بذاته وبقوته وبحقه التاريخي.

ولفت إلى أن المهمة كانت صعبة بسبب ضعف التسليح المصري في ظل تخاذل العالم مع وجود مساحات شاسعة من الأراضي يجب تحريرها، مضيفا: «الرئيس السادات قالهم ضعوا أقدامكم على أول شبر وهتقدروا».

وأردف أن الاتحاد السوفيتي أخبر مصر أن تدمير خط بارليف يتطلب قنبلة نووية، لكن الجيش المصري ابتكر فكرة «خراطيم المياه»، مؤكدا أن الأمر لم يكن سهلا كما تطلب العديد من التجارب لمحاكاة العملية قبل بدء التنفيذ.