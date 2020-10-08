ربيع ياسين يشيد بأداء ثنائي الأهلي وبيراميدز في مباريات الدوري

أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن المستوى الذي وصفه بالجيد جدًا في الجانب الدفاعي والهجومي الذي ظهر عليه العربي بدر لاعب النادي الأهلي ومنتخب الشباب تحت 20 سنةً أمام إنبي، هو الطبيعي من اللاعب الذى يملك إمكانيات عالية فنيًا وبدنيًا.

وأضاف المدير الفني لمنتخب شباب الفراعنة، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن العربي كان لديه شخصية وثبات انفعالي ويعتبر "جوكر"، نظرا لإجادته في أكثر من مركز داخل الملعب، وأدى واجبات مركزه كما طلب منه موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، رغم أنه لا يشارك في مركز الظهير الأيمن.

وأثنى ربيع ياسين علي إبراهيم عادل لاعب خط وسط بيراميدز الذي شارك اليوم أمام نادي مصر ومستواه الثابت والمتميز، مشيرا إلى أن متوسط عدد الدقائق يساهم في منحه خبرات تمنحه أفضلية مع منتخب الشباب، وعليه أن يستمر في الأداء المميز مع فريقه حتى يكون على قدر الثقة التي يوليها له الجميع.

يذكر أن منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة يستعد لبطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الإفريقية بموريتانيا 2021 بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني إلى موريتانيا مباشرة.