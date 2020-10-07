اتهام زوجين أمريكيين محافظين بالتلويح بالبنادق تجاه المتظاهرين

وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية ميسوري الأمريكية اتهامات لمارك وباتريشيا مكلوسكي اليوم الثلاثاء، بالاستخدام غير القانوني للسلاح والتلاعب بالأدلة، وفقا لمحاميهما، في قضية أصبحت نقطة حشد لمؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واكتسبت عائلة مكلوسكي اهتماما دوليا في يونيو عندما وجهوا السلاح إلى المتظاهرين المناهضين للعنصرية الذين ساروا بالقرب من مسكنهم في سانت لويس بولاية ميسوري.

ودفعت هذه الحادثة - التي تم التقاطها في صور ومقاطع فيديو لها- الزوجين إلى النجومية بين المحافظين، الذين وصفوهم بأنهم أبطال حقوق السلاح في مواجهة المحتجين اليساريين.

وأكد آل واتكينز، محامي الزوجين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) لوائح الاتهام الصادرة عن هيئة المحلفين الكبرى، متهما مكتب المدعي العام المحلي باستخدام إجراءات هيئة المحلفين الكبرى السرية للتأثير على المحلفين ضد موكليه.