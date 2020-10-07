 وزارة الدفاع الجزائرية: إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 169 شخصا بعدة ولايات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الدفاع الجزائرية: إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 169 شخصا بعدة ولايات

وزارة الدفاع الجزائرية
وزارة الدفاع الجزائرية
الجزائر - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 6:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 6:53 م

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم الأربعاء ، عن إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 169 شخصا كانوا على متن قوارب بولايات وهران وتلمسان (شمال غرب) وسكيكدة (شمال شرق) والشلف (شمال)، خلال الفترة من 30 سبتمبر الماضي، حتى 6 أكتوبر الجاري.

وأضافت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم أنه تم توقيف 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان (شمال غرب) والطارف وتبسة (شمال شرق).

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش ضبطت خلال عمليتين منفصلتين بولاية بشار (جنوب) ستة تجار مخدرات وضبطت كمية ضخمة من المخدرات تقدر بعشرة قناطير.

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