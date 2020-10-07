تراجع غير متوقع للناتج الصناعي لألمانيا

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الأربعاء، تراجعا غير متوقع للناتج الصناعي في ألمانيا خلال أغسطس الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي لألمانيا تراجع خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، بعد نموه بمعدل 1.4% شهريا خلال يوليو الماضي. وكان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي بمعدل 1.5% شهريا.

وسجل الناتج الصناعي لألمانيا تراجعا سنويا بمعدل 9.6% خلال أغسطس الماضي بعد تراجع سنوي بنسبة 10% خلال يوليو الماضي.

ومع استبعاد قطاعي التشييد والطاقة، سجل الناتج الصناعي تراجعا بنسبة 0.7% شهريا خلال أغسطس الماضي. وسجل إنتاج السلع الوسيطة نموا بنسبة 3.3% شهريا، في حين تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 1.3% والسلع الرأسمالية بنسبة 3.6% خلال أغسطس الماضي.

في المقابل، سجل قطاع الطاقة زيادة في إنتاجه خلال أغسطس الماضي بنسبة 6.7%، في حين تراجع إنتاج قطاع التشييد بنسبة 0.3%.