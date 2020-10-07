افتتاح 3 مشروعات في الشيخ زويد بتكلفة 122 مليون جنيه

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، واللواء طارق محمد رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، عددًا من المشروعات التنموية في الشيخ زويد، بقيمة ١١٢ مليون جنيه، في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر.

وقال شوشة إنه تم افتتاح محطة تحلية مياه البحر بطاقة ٥ آلاف متر مكعب في اليوم على ساحل البحر بالشيخ زويد، بقيمة ١٠٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى وجود ٦ محطات مياه أخرى لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

كما افتتح حديقة الكوثر بقيمة ٢.٥ مليون جنيه، والتي تضم مناطق خضراء وألعاب للأطفال ومبنى إداري، لتكون متنفسًا للمواطنين.

وتفقد مدرسة الحمايدة للتعلم الأساسي، والتي تضم ٥ طوابق وبها ٢٢ فصلًا دراسيًا ومعامل ومكتبة وغرفة مجالات وفراغات إدارية، بقيمة ٩.٥ مليون جنيه شاملة التجهيزات وتوصيل المرافق.

وأعلن المحافظ توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في شتى القطاعات وخاصة مياه الشرب والتعليم والإسكان والصحة، مؤكدًا إعطاء توجيهاته إلى الجهاز التنفيذي بالشيخ زويد في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.