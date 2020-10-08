إصابات كورونا حول العالم تقترب من 36 مليونا

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كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إصابات فيروس كورونا في أنحاء العالم اقتربت اليوم من عتبة الـ36 مليون إصابة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم وصل إلى 35 مليونًا و970 ألفًا و265 حالة، حتى اليوم الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

كما بلغ عدد الوفيات مليونا و52 ألفا و105 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.