اشتية: نرفض كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي ونحذر من إغراءات التطبيع

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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء على رفض كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار اشتية ، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إلى إقرار إسرائيل قبل أيام بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة "تسمينا للمستوطنات الاستعمارية القائمة".

وشدد على أن "كل وحدة استيطانية جديدة هي مشروع ضم لأرضنا نرفضها"، مطالبا دول العالم التي رفضت مخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية برفض مشاريع الاستيطان ووقف إسرائيل عند حدها في "الاعتداء" على الأرض الفلسطينية والقانون الدولي.

وحذر اشتية من "إغراءات" الولايات المتحدة الأمريكية للدول العربية لإقامة علاقات تطبيع مع إسرائيل"، معتبرا أن الضغط الأمريكي الإسرائيلي يستهدف خدمة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابع قائلا "إن الضغط الأمريكي الإسرائيلي (من أجل التطبيع) سوف يتبخر، وأقول لبعض الإخوة العرب اتعظوا من التاريخ فهؤلاء الناس لا يحترمون مواثيقهم ووعودهم ".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز بالمصادقة على بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وجاءت الخطوة بعد توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشهر الماضي اتفاقيتي سلام مع إسرائيل برعاية أمريكية الأمر الذي قوبل برفض فلسطيني شديد.