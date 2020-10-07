وزير الدفاع الروسي يجري مباحثات هاتفية مع نظيريه الأرميني والأذربيجاني

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مباحثات هاتفية مع نظيريه الأرميني والأذربيجاني، لبحث الوضع في إقليم قره باخ.

ذكر بيان وزارة الدفاع الروسية والذي نقلته وكالة الأنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع الأرميني دافيد تونويان والأذربيجاني زاكير جانسانوف لبحث الوضع في إقليم قره باخ".

يذكر أن الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان تجددت في 27 سبتمبر الماضي، وأقر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فرض حالة الحرب بعدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجوال، كما أعلن عن تعبئة جزئية، وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمنيي حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في قره باخ.

وأعلنت أرمينيا في وقت سابق استعدادها لإجراء مفاوضات في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فيما أعلن رئيس أذربيجان أن بلاده ستستعيد وحدة أراضيها، وأن القتال سيتوقف فقط إذا استوفت يريفان شرط سحب قواتها من الإقليم.