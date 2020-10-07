تقرير: التعدين في الأمازون يهدد 20% من أراضي السكان الأصليين

تغطي عمليات التعدين في حوض الأمازون أكثر من 20 في المئة من أراضي السكان الأصليين، وتهدد مئات المجتمعات الأصلية وتعرض للخطر النظم البيئية الحيوية عبر 450 ألف كيلومتر مربع ، وفقا لتقرير نُشر اليوم الأربعاء.

وقال التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية وشبكة المعلومات الاجتماعية والبيئية لمنطقة الأمازون، إن عمال المناجم غير القانونيين غزوا مساحات شاسعة من أراضى السكان الأصليين، حيث اطلقوا مواد كيميائية سامة، مثل الزئبق، إلى 30 نهرا على الأقل في منطقة الأمازون.

وقال بيتر فيت، المشارك في اعداد التقرير : "في جميع أنحاء الأمازون ، تخضع أراضي السكان الأصليين لحصار بسبب التعدين ، سواء القانوني أو غير القانوني ، وتؤدي هذه الأنشطة إلى تآكل قدرة المجتمعات على حماية نفسها ، ومنع إزالة الغابات وحماية النظم البيئية الضرورية لكوكب الأرض"

ومن عام 2000 إلى عام 2015 ، شهدت أراضي السكان الأصليين التي يتم القيام فيها بأنشطة تعدين معدلات أعلى من فقدان غطاء الأشجار مقارنة بتلك التي لم يتم فيها القيام بانشطة تعدين عبر الأمازون ، وفقًا للتقرير.

وفي بوليفيا والإكوادور وبيرو ، كانت خسارة الغابات أعلى بثلاث مرات على الأقل ، وفي كولومبيا وفنزويلا ، كانت أعلى بمقدار مرة إلى مرتين.