ضبط شقيقين استوليا على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لمواطنين

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شقيقين لاستيلائهما على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لمواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شقيقين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال قيامهما بالاتصال هاتفيا بالعديد من المواطنين مدعين بأنهما مندوبي إحدى شركات المحمول، وإيهام هؤلاء الضحايا بأنهم فازوا بجوائز مالية مقدمة من تلك الشركات – على غير الحقيقة – وتمكنهما من الحصول على بيانات حساباتهم البنكية وكذا بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، لإيداع قيمة تلك الجوائز فيها وقيامهما عقب ذلك باستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية على موقع إحدى شركات المحمول.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبطهما، وبحوزة أحدهما هاتف محمول، بفحصه تبين أنه يحتوى على (العديد من برامج الكمبيوتر التي تستخدم في إخفاء الهوية أثناء ممارسة النشاط المؤثم- العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين المذكورين وبعض ضحاياهم من عملاء البنوك تتضمن حصولهما على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني - العديد من فواتير شحن الأرصدة على شركات المحمول).

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي وأنهما ارتكبا 10 وقائع بذات الأسلوب؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.