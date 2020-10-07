يبدو أن إسرائيل الممزقة بسبب الصراعات السياسية الداخلية والتعليمات المربكة وانعدام ثقة الجمهور في الحكومة، تتأرجح أكثر في ظل إغلاق وطني ثان؛ حيث تكافح للتعامل مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات التي تتناسب مع حجم السكان، من بين الأسوأ في العالم.

ومع وصول حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا إلى 9 آلاف حالة مؤخرًا، وهناك الكثير من العوامل الرئيسية التي تساهم في الشعور بالفوضى وفقدان السيطرة.

القيود على الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو تؤدي إلى نتائج عكسية

على مدى أشهر، دعا عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، وكان محور اللوم لكثير من الإسرائيليين بشأن تعامل البلاد مع الوباء، وفقا لما ذكرته "واشنطن بوست".

نتنياهو صور المتظاهرين على أنهم فوضويون يساريون واتهمهم، بنشر الفيروس في التجمعات الجماهيرية داخل القدس.

وبعد تشديد لوائح التعامل مع فيروس كورونا أواخر الشهر الماضي، وافقت الحكومة على قيود مؤقتة على المظاهرات، واقتصرت الاحتجاجات على مجموعات تصل إلى 20 شخصًا يرتدون أقنعة، ويقفون على مسافة مترين، متجمعين على مسافة لا تزيد عن كيلومتر واحد، أو ما يزيد قليلاً عن نصف ميل، من منازلهم.

وفي ساحة حبيمة بتل أبيب، تم اعتقال عدد من المتظاهرين، ولكن أسباب الاعتقالات لم تتضح على الفور، وكانت الشرطة تدخل إلى حشد المتظاهرين، وتفحص وثائق هويتهم لتحديد مكان إقامتهم، كما تم نشر شرطة الخيالة في تل أبيب للمساعدة في احتواء الاحتجاجات.

واعتبر نتنياهو هدفا لمظاهرات أسبوعية خارج مقر إقامته الرسمي في القدس منذ الصيف؛ حيث طالبه المتظاهرون بالاستقالة بسبب محاكمته بتهم فساد متعددة ورده على الوباء، وقفا لـ "يورو نيوز".

כוחות משטרה פעלו אמש מול הפרות סדר במודיעין עילית וירושלים – 4 שוטרים נפצעו, 21 חשודים נעצרו



במודיעין עילית מאות מתקהלים הקיפו ניידות, חסמו את הכביש, יידו אבנים ובקבוקים וירו זיקוקים לעבר הכוחות. בירושלים מפרי סדר יידו אבנים וברזלים, הציתו פחים וגרמו נזק לרכוש pic.twitter.com/0ivNX0giXW — משטרת ישראל (@IL_police) October 7, 2020

تأييد الإغلاق للحد من التظاهرات

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونًا من شأنه أن يسمح للحكومة بتقليص الاحتجاجات العامة أثناء الإغلاق، حيث اتهمه منتقدو نتنياهو بمحاولة تكميم المعارضة.

نتنياهو يقول إن القيود ضرورية لمنع انتقال الفيروس، مؤيدا الإغلاق الكامل.

وفي أعقاب الإجراءات الجديدة، دعت الجماعات المنظمة للمظاهرات المتظاهرين للتعبير عن معارضتهم خارج منازلهم. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مئات الاحتجاجات انتشرت في البلاد.

دخلت إسرائيل في إغلاق ثان على مستوى البلاد الشهر الماضي، وهي تكافح الآن مع واحدة من أسوأ حالات تفشي المرض في العالم.

عصفت حكومة الطوارئ بالاقتتال الداخلي وواجهت انتقادات واسعة النطاق بسبب استجابتها المربكة والمتناقضة للوباء؛ حيث أبلغت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة فقط، عن أكثر من 250 ألف حالة إصابة وأكثر من 1600 حالة وفاة.