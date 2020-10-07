 حفيد السادات: جدي كان دائما يصطحبني إلى عزبة ميت أبو الكوم وصلاة الجمعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حفيد السادات: جدي كان دائما يصطحبني إلى عزبة ميت أبو الكوم وصلاة الجمعة

هدى أمين
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 2:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 2:11 ص

مرعي: والدتي حاولت أن تورثني تواضع جدي

قال شريف حسن مرعي، الحفيد الأول للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن جده كان يصطحبه خلال ذهابه إلى قريته «عزبة ميت أبو الكوم»، ولصلاة الجمعة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «On E»، مساء الثلاثاء، أنه حضر العرض العسكري في المنصة يوم وفاة جده، مشيرًا إلى أن الراحل قبل وفاته بدقائق أرسل شخصا يحضر حفيده ليجلس بجانبه خلال العرض ولكن حادث الاغتيال وقع قبل ذلك.

وأشار إلى أنه يتذكر حالتي الصمت والبكاء اللاتي حلتا على الجميع فور وفاة الرئيس الراحل، مؤكدًا أن حياته الشخصية لم تتغير بعد رحيل جده.

وذكر أن والدته، نهى السادات، حاولت أن تورثه تواضع جده، مضيفًا أنه تعلم من جدته، جيهان السادات، أهمية دور المرأة في المجتمع.

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