• وفدا مجلس النواب والدولة يعلنان تفاهمات شاملة بشأن المناصب السيادية

غداة إحراز وفدي الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة بالمغرب، أمس الثلاثاء، اختراقات حاسمة أدت إلى توصلهما للاتفاق على المناصب السيادية السبعة فى البلاد، تتجه الأنظار المحلية والدولية نحو اللقاء المقبل المزمع عقده فى منتصف الشهر الجارى.

فبعد بوزنيقة والغردقة وبرلين ومونترو السويسرية، تراهن الأمم المتحدة والمجتمع الدولى على استئناف «حوار جنيف» بين الليبيين، الذى توقف بعد استقالة المبعوث الأممى السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، من منصبه فى مارس الماضى، والذى من المتوقع أن تعقد جولته الثانية منتصف الشهر الحالى، وسط أنباء عن إمكانيه نقله إلى جزيرة جربة جنوب شرقى تونس، لأسباب لوجيستية من بينها استخراج التأشيرات للمشاركين، وفقا لموقع «العربية. نت» الإخبارى.

ويهدف هذا الحوار إلى إيجاد تفاهمات بخصوص شكل السلطة الجديدة؛ حيث من المقرر أن يناقش فصل السلطة التنفيذية عن المجلس الرئاسى، وتقليص أعضاء المجلس الرئاسى من 9 أعضاء إلى 3 فقط، بالإضافة إلى تجديد الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وتنفيذها، ودعوة الأطراف المعنية إلى تسريع جهود وقف إطلاق النار، والالتزام بحظر السلاح المفروض على ليبيا.

وبحسب ما أكدت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى وليامز، تعمل الأمم المتحدة على إعداد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات لتسهيل استئناف محادثات جنيف بهدف التوصل إلى اتفاق سياسى شامل.

وكان وفدا مجلس النواب والدولة فى ليبيا أعلنا، أمس، فى ختام جولة ثانية من الحوار فى المغرب أنهما توصلا إلى «تفاهمات شاملة» بشأن المؤسسات السيادية، مشددين على وجوب أن تقر هذه التفاهمات المؤسسات الدستورية فى ليبيا للمضى قدما فى إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية.

وقال الوفدان، فى بيان صدر فى ختام هذه الجولة التفاوضية التى انطلقت الجمعة فى مدينة بوزنيقة، إن «المفاوضات توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلى المناصب القيادية للمؤسسات السيادية، المنصوص عليها فى المادة 15 من الاتفاق السياسى المبرم بالصخيرات المغربية فى 2015».

لكن البيان أوضح أن «وفدى الحوار يضعان محضر التوافقات التى تم التوصل إليها فى الجولتين الأولى والثانية رهن إشارة مؤسستى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للمضى قدما فى إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية».

ولم يقدم البيان أى تفاصيل حول فحوى التوافقات التى تم التوصل إليها، مؤكدا عزم الطرفين على «الاستمرار فى لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية، بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية».