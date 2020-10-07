روحاني لقادة أذربيجان وأرمينيا: لن نسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودنا

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بأنه أكد في محادثات أجراها مع رئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان على أهمية أمن إيران، كما أكد أن الجمهورية الإسلامية لن تسمح للإرهابيين بالتواجد قرب حدودها.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عنه القول خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم: "حاربنا لسنوات وتواجد القائد قاسم سليماني _الذي اغتالته الولايات المتحدة_ في الميدان حتى لا يكون الإرهابيون في المنطقة وبالقرب من حدودنا، لقد قاتلنا في سورية والعراق وساعدنا شعبيهما".

وتابع: "ومن غير المقبول أن يقوم البعض بجلب الإرهابيين إلى القرب من حدودنا، وقد تم قول هذا صراحة لمسؤولي أذربيجان وأرمينيا، هذا غير مقبول بالنسبة لنا ولن نسمح بذلك".

وأكد: "يجب الانتباه على ألا تتصاعد هذه الحرب إلى حرب إقليمية، ويجب على من ينفخ في نار الحرب أن يعلم أن هذا لن يكون في مصلحة أحد".

وحول استمرار الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا حول منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، قال: "نأسف للحرب، ويجب أن تنتهي، فاستمرارها ليس في مصلحة أحد، الحرب والدماء ليست السبيل إلى حل أي قضية".

وأضاف: "أمننا مهم وليس من المقبول بالنسبة لنا إطلاقا أن يسقط عدد من القذائف على أراضينا، ونطلب من الحكومتين الجارتين اللتين تربطنا بهما علاقات جيدة الانتباه إلى هذه المسألة".