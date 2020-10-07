بريطانيا: سننسحب من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل لاتفاق الأسبوع المقبل

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن الحكومة البريطانية تعتزم الأسبوع المقبل الانسحاب من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من التكتل (بريكست)، إذا لم يتم التوصل لاتفاق واضح ينظم العلاقات التجارية بين الجانبين في المستقبل.

وفقد الجنيه الاسترليني مكاسبه اليوم، وانخفض بنسبة 3ر0 بالمئة إلى 2846ر1 دولار.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يريد أن تكون الخطوط العريضة للاتفاق واضحة بحلول 15 أكتوبر. ومع ذلك، قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم لن يقبلوا الضغوط عليهم من أجل تقديم تنازلات وأكدوا أنهم على استعداد لتحدي رئيس الوزراء لينفذ تهديده بالانسحاب من المحادثات.

وأوضح مصدر مطلع على الموقف البريطاني أن فريق جونسون سينسحب بالفعل من المحادثات إذا لم يتم وضع أساس واضح للاتفاق بحلول ذلك التاريخ.