نشطاء ينتقدون قرار أستراليا بخفض عدد اللاجئين الذين تستقبلهم

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انتقدت جماعات مدافعة عن حقوق اللاجئين اليوم الأربعاء قرار أستراليا بخفض عدد من تستقبلهم من اللاجئين.

وخفضت ميزانية الثلاثاء الحد الأقصى لاستقبال اللاجئين من 18750 إلى 13750 على مدى السنوات الأربع القادمة لتوفير 958 مليون دولار أسترالي (680 مليون دولار أمريكي).

واتهم الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين في أستراليا، بول باور، الحكومة باستخدام جائحة فيروس كورونا لتنفيذ تخفيضات بعيدة المدى على البرنامج.

وقال باور في بيان: "ما صدمنا حقا هو حقيقة أن هذا خفض دائم لبرنامج اللاجئين والبرنامج الإنساني".

وقالت جانا فافارو، مديرة مركز موارد طالبي اللجوء، لهيئة الإذاعة الأسترالية إن هذه الخطوة تشكل "صفعة للمعاملة الإنسانية للاجئين".

وتقول الحكومة إنها ستنفق مبلغا إضافيا بقيمة 30 مليون دولار على مدار عامين لجذب العمالة الموهوبة والشركات الدولية لأستراليا.

وتسببت الجائحة في انخفاض صافي الهجرة في أستراليا إلى أرقام سلبية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، مع فقدان 72 ألف شخص بين يوليو 2020 يونيو 2021.

وسينخفض النمو السكاني لأستراليا إلى مجرد 2ر0% هذا العام، وهو الأدنى منذ أكثر من 100 عام.