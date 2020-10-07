إيطاليا تفرض قواعد أكثر صرامة بشأن الكمامات مع تجاوز إصابات كورونا 3600

قررت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن يكون ارتداء الكمامات إلزاميا في الأماكن المفتوحة في إطار إجراءات جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن القاعدة التي ستطبق في جميع أنحاء البلاد بشأن أقنعة الوجه، والتي تأتي في أعقاب ارتفاع حاد في أعداد حالات الإصابة، ستدخل حيز التنفيذ غدا الخميس.

وأظهرت بيانات رسمية أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا قفز إلى 3678 حالة اليوم الأربعاء، بزيادة نحو 1000 عن أمس، وهو أعلى عدد من حالات الإصابة منذ نحو ستة أشهر.

ونقلت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء عن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا قوله إن أحدث قرارات الحكومة في هذا الشأن يظهر أن "الوضع خطير وحساس".

وقال متحدث باسم الحكومة إنه جرت الموافقة على المطلب الجديد خلال اجتماع لمجلس الوزراء تم خلاله أيضا تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بالفيروس حتى 31 يناير.

يذكر أنه كان من المقرر أن تنتهي يوم 15 أكتوبر الجاري، حالة الطوارئ الحالية، وهي رد فعل شائع في وجه الأزمات الطبيعية أو الصحية، وهي تسمح للسلطات العامة بالتصرف بمزيد من السرعة وبتجاوز الروتين.

وقالت نائبة وزير الصحة ساندرا زامبا لقناة راي العامة: "يجب ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأوقات" باستثناء "المواقف المعزولة" مثل البقاء بمفردك في حديقة.

وقالت نائبة وزير الصحة ساندرا زامبا لمحطة تلفزيون "آر ايه آي" الحكومية: "يجب ارتداء الكمامات في جميع الأوقات" باستثناء "المواقف الانفرادية" مثل البقاء بمفردك في حديقة.

وقالت إن الأطفال دون السادسة، وذوي الإعاقة أو الذين لديهم حالات طبية لا تتوافق مع ارتداء الكمامات، سيكونون ضمن من يتم اعفاؤهم من هذه القاعدة.

كما وقع الوزير اسبرانزا أمرا منفصلا بفرض إجراء اختبارات إجبارية لفيروس كورونا للأشخاص القادمين إلى إيطاليا من بلجيكا وهولندا وبريطانيا وجمهورية التشيك.