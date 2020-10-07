 نفوق 4 جمال في حادث تصادم بأتوبيس والعناية الإلهية تنقذ 36 راكبًا - بوابة الشروق
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نفوق 4 جمال في حادث تصادم بأتوبيس والعناية الإلهية تنقذ 36 راكبًا

رضا الحصري
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 3:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 3:55 ص

لقي ٤ جمال مصرعهم وأصيب جمل أخر في حادث تصادم أتوبيس شرق الدلتا يحمل 36 راكبًا، بسرب من الجمال علي الطريق الدولي شرم الشيخ / الطور، وانقذت العناية الالهية ركاب الاتوبيس من كارثة محققة.


تلقي اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا يفيد اصطدام اتوبيس شرق الدلتا، بسرب من الجمال التي كانت تعبر الطريق فجأة أمام منطقة حقل بترول رأس جارة، على الطريق الدولي الرابط بين مدينة الطور وشرم الشيخ، وأسفر الحادث عن مصرع 4 جمال وأصيب جمل أخر.


واستطاع سائق الأتوبيس السيطرة على الحافلة، وتمكن من ايقافها عقب الاصطدام مع الحفاظ على توازنها، وعدم انقلابها جراء التصادم، مما أدى إلى عدم وجود أي إصابات أو وفاة بين ركاب الأتوبيس.


وجري الدفع بسيارات المرور ونقل الجمال الميتة من على الطريق و إعادة فتحه ا مرة أخرى بعد إغلاقه لمدة تتعدى الساعة.

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