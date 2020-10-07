وزيرة الهجرة: أرغب في تدمير الأخبار الكاذبة التي تصل لشريحة الدارسين في الخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الوزارة تعمل على الاستفادة من شريحة الطلاب الدراسين بالخارج، مشيرة إلى أنها تعمل على تحقيق الاستفادة المتبادلة.

وأضافت مكرم، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنها ترغب في تدمير كل الأخبار السلبية والكاذبة التي تصلهم، لافتة إلى عقد لقاءات لهم مع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، للحديث عن أزمة سد إثيوبيا.

ولفتت إلى عقد لقاء مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي داخل مدينة الجلالة، ولقاء مع المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، للتعرف على جهود الدولة في التحول الرقمي.

وتابعت: «الطلاب يقابلون الوزراء ويتناقشون ويفرضون وجهة نظرهم، وهو ما يمثل نوعًا من أنواع التقارب بينهم وبين الدولة»، مؤكدة أنهم كانوا فخورين بمعرفة الدولة، فضلًا عن أن الزيارات تعطيهم حصانة للحديث والرد على الأخبار الكاذبة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الطلاب يشكرونها على توفير البرنامج، بعد رؤيتهم لمصر الجديدة وتغيير مفاهيمهم، قائلة إنها حملتهم مسؤولية توثيق التجربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.