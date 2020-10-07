البرلمان الأوروبي يصوت لصالح خفض الانبعاثات بنسبة 60%

صوت البرلمان الأوروبي لصالح خفض الانبعاثات الغازية بدرجة كبيرة، بهدف خفضها بنسبة 60% مقارنة بمستويات 1990 وذلك بحلول عام 2030.

ويهدف الاتحاد الأوروبي حاليا لخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030.

ويعتبر خفض الانبعاثات أمرا أساسيا من أجل إبطاء التغير المناخي، ولكن يختلف السياسون والمعنيون بشؤون البيئة ورجال الصناعة بشأن مقدار نسبة الهدف.

وجرت الموافقة على مقترح البرلمان بخفض الانبعاثات بنسبة 60% بأغلبية ضئيلة تقدر بـ 352 صوتا مقابل معارضة 326 نائيا وتغيب 18 نائيا عن التصويت. وكان البرلمانيون قد صوتوا أمس الثلاثاء على المقترح وتم الاعلان عن النتائج اليوم .

ومازال من المتوقع أن يوافق البرلمان في وقت لاحق من اليوم على الحزمة بأكملها، التي يعد خفض الانبعاثات بنسبة 60% جزءا منها. ومن المتوقع نشر النتائج في وقت مبكر من غد الخميس.

وفي حال الموافقة على المقترح بأكمله، فإنه مازال يتعين أن يحصل على موافقة حكومات دول الاتحاد الأوروبي.