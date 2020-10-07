أعلن تقرير للبنك الدولي، أن نصف مدارس أفغانستان (البالغ عددها 18 ألفًا) تنقصها المباني الملائمة، بالإضافة إلى أن نحو 3.7 مليون طفل في سن الدراسة لم يلتحقوا بها على الرغم من الاستثمار الواسع في قطاع التعليم، مطالبًا بالحاجة إلى تعزيز الشفافية في أوجه إنفاق الميزانية، وتوظيف المعلمين.

قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم الأفغانية نورية نُزهت، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الاربعاء، إن 60% من تعداد الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس هم فتيات، مضيفة أن الحرب، والفقر، والاعتقادات المحافظة من أهم أسباب عدم ذهابهم للمدارس.

وأوضحت المسئولة الأفغانية أن 46% من المدارس الأفغانية تعاني من مشكلات في المباني.