رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق: الدعايا الإسرائيلية قبل 73 كانت على أعلى مستوى

قال الدكتور محمد عبداللاه رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، إن مصر تمر بفترة هامة تتطلب التعايش «بروح أكتوبر» لمواجهة المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه في فترة ما قبل 73 كان متواجدا بفرنسا ويعمل بإحدى وكالات الأنباء وذهب ليشاهد فيلما بعنوان «لماذا إسرائيل» والذي كانت نهايته جلوس جنديين إسرائيليين على ضفة قناة السويس ما انعكس على روحه المعنوية، مشيرا إلى أن الدعايا الإسرائيلية كانت على أعلى مستوى.

وأردف أنه بعد مرور ساعات معدودة من نهاية الفيلم اتصل به مدير الوكالة التي يعمل بها وأخبره ببداية الحرب، مضيفا: «مكنتش مصدق نفسي قولتله في فيتنام ولا فين؟».

وأوضح أن بعد ذهابه للوكالة بساعتين تبدلت نظرة السخرية والاستعلاء من قبل زملائه، وذلك بعد أن تبدل الوضع على الأرض لصالح القوات المصرية.

وتحتفل الجماهير العربية اليوم وخاصة في مصر وسوريا بالذكرى الـ47 للانتصار في حرب أكتوبر 1973، إذ سيظل يوم السادس من أكتوبر خالدا في الذاكرة المصرية والعربية حيث تمكن العرب من استرداد كرامتهم المسلوبة بعد النصر العظيم.

وشهد الإعلام الغربي في فترة ما قبل الحرب دعايا هائلة لصالح القوات الإسرائيلية، ويجدر الإشارة لتصريح الجنرال موشي ديان وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك: «العرب بعد هزيمة 1967 لن تقوم لهم قائمة قبل 50 عاما»، لكن الجيش المصري كان له رأي آخر.