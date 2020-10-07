الخطيب يفتتح مجمع البنوك الوطنية بفرع الأهلي في الشيخ زايد

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افتتح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ظهر اليوم الأربعاء مجمع البنوك الوطنية الكبرى بفرع النادي بالشيخ زايد والذي يضم ثلاثة بنوك هي بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي، وذلك في حضور كل من خالد الدرندلي أمين الصندوق، وإبراهيم الكفراوي وطارق قنديل ومحمد الجارحي أعضاء المجلس، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، ومحمود الفيشاوي مدير فرع النادي بزايد والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.

وشهدت الاحتفالية حضور كل من محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحازم حجازي، نائب رئيس بنك القاهرة وايمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي.

ويأتي وجود مجمع البنوك الجديد المقام على مساحة 600 متر بفرع الشيخ زايد ليضم ثلاثة من أكبر المؤسسات المصرفية المميزة، ليضمن وجود منافسة كبيرة في تقديم أفضل الخدمات للأعضاء.

وحرص مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب على توفير مجمع بنوك لفرع الشيخ زايد لما تقدمه البنوك الوطنية الثلاثة سالفة الذكر من خدمات مصرفية متعددة على أعلى مستوى متطور يناسب أعضاء النادي.

وأرست المزايدة التي أجراها النادي في وقت سابق على البنوك الوطنية الثلاثة ، الأهلي ومصر والقاهرة، بحق انتفاع في فرع الشيخ الزايد لمدة 10 سنوات قادمة مقابل ما يقرب من 200 مليون جنيه.