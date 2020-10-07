إدانة زعيم حزب الفجر الذهبي في اليونان بتهمة قيادة منظمة إجرامية

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أدانت محكمة يونانية، اليوم الأربعاء، زعيم حزب "الفجر الذهبي" للنازيين الجدد نيكوس ميخالولياكوس بتهمة قيادة "منظمة إرهابية".

ويحاكم ميخالولياكوس ونحو 70 متهما آخرين في قضية مقتل مغني راب مناهض للفاشية يدعى بافلوس فيساس، في إحدى أهم المحاكمات في التاريخ السياسي الحديث للبلاد وبعد جلسات استماع استمرت خمس سنوات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

كما أدانت المحكمة يورجوس روباكياس وهو كان ضمن مجموعة من حزب "الفجر الجديد" طاردت المغني وطعنته حتى الموت أمام مقهى في كيراتسيني، الضاحية الغربية لاثينا، في سبتمبر 2013.

ولاقى قرار الإدانة ترحيب وتصفيق ما لا يقل عن 8 آلاف شخص احتشدوا خارج مقر المحكمة.

واعترف القاتل بالجريمة، وهو يواجه عقوبة تصل إلى حد السجن المؤبد.