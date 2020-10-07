الداخلية توضح حقيقة تعدي شرطي على مواطن بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو، تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن تعدي شخص على آخر بالقاهرة زاعمًا أنه رجل الشرطة.

ورصدت المتابعة، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنا قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب، وادعائه بأنه أمين شرطة.

وبالفحص، أمكن تحديد موقع تصوير المقطع المشار إليه، وتبين أنه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، بالإضافة إلى تحديد المجني عليه، عامل، مقيم بدائرة القسم، وباستدعائه وسؤاله أقر بأنه حال تواجده بالمنطقة محل الواقعة فوجىء بقيام قائد سيارة "أدلى بأوصافها التقريبية" بالاصطدام به، ولدى معاتبته قام بالتعدي عليه بالضرب محدثاً إصابته بكدمة بالرأس مدعياً أنه أمين شرطة.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، عن أن وراء الواقعة مدير إدارة أمن بإحدى شركات النقل البحري والبري، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.