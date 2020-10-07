 أحد أبطال الحرب: الصاعقة أول من أطلقت النيران خلال حرب أكتوبر.. فيديو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحد أبطال الحرب: الصاعقة أول من أطلقت النيران خلال حرب أكتوبر.. فيديو


نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 12:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 12:45 ص

قال اللواء أحمد أسامة، قائد مجموعة صاعقة خلال حرب أكتوبر، إن العدو الإسرائيلي أعد نقاطا قوية على طول القناة في حرب أكتوبر.
وتابع خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أنه تم تدمير العديد من الدبابات الخاصة بالعدو الإسرائيلي خلال الحرب.
وأوضح أن مهمة فرقة الصاعقة خلال حرب أكتوبر عبور القناة بين النقاط القوية، مشيرا إلى أن الصاعقة أول من أطلقت النيران خلال الحرب.
وأشار إلى أنه علم بساعة الصفر مثلما عرف قادة الجيوش، لأنه كان عليه أن يقوم بتجهيز الوحدة التي يقودها وينهي الاستعدادات كافة ويؤهلها للحرب.

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