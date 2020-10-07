محمد العريان عن إدارة مصر لأزمة كورونا: استجابة سياسية عظيمة جدا

أشاد الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد العريان، رئيس كلية كوينز جامعة «كمبريدج» البريطانية، بتحركات الحكومة المصرية والبنك المركزي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، قائلاً: «الحكومة والبنك المركزي قد تحركا مبكراً جداً لتقليل الصدمة، ورأينا إستجابة سياسية عظيمة جداً».

وقال خلال حواره لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «On E»، مساء الثلاثاء، إن التأثيرات الاقتصادية لفيروس «كوفيد 19» كبيرة جداً، متابعا: «ينبغي علينا أن نتفهم أولاً أن هذه صدمة كبيرة جداً سواء تحدثنا عن مصر أو أي دول نامية أخرى».

وتابع: «سنجد صادرات أقل؛ لأنك تبيع للآخرين بشكل أقل لأنهم أعلنوا الإغلاق التام.. وتحويلات مالية أقل؛ لأن العاملين بالخارج يرسون أموالاً أقل.. سياحة أقل؛ لأن عددا أقل من السائحين يأتون إليك.. وأرقام أقل في الاستثمارات الأجنبية المباشره؛ لأن الكل ينظر إلى الداخل ولا يستثمر بالخارج»، مستدركا: «فسواء كانت مصر أو دولة نامية أخرى فإن الضربة كانت قوية».