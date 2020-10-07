تراكم القمامة في كمبوديا مع استمرار إضراب عمال جمعها

مازالت أكوام القمامة -التي بلغ ارتفاعها بضعة أمتار- تتكدس في مدينة بنوم بنه، عاصمة كمبوديا، مع دخول إضراب نظمه عمال جمع القمامة يومه السادس اليوم الأربعاء.

وفي محاولة لمواجهة مشكلة تراكم القمامة في الشوارع، حشد مجلس المدينة 70 شاحنة وكلف مسؤولين محليين بمراقبة جمع القمامة، طبقا لما ذكرته صحيفة "خمير تايمز" اليوم الأربعاء.

وتعرض السلطات أيضا على السكان 10 دولارات يوميا للمساعدة في الجهود لإنقاذ المدينة من تكدس أكوام القمامة والرائحة التي تزداد سوءا.

وكان الإضراب قد بدأ يوم الجمعة الماضية، حيث أضرب أكثر من ألفي من عمال شركة "سينتري" لجمع القمامة عن العمل.

يأتي الإضراب قبل عملية إعادة تنظيم رئيسية لقطاع إدارة النفايات في مدينة بنوم بنه، من شأنها أن تنهي الاحتكار المستمر منذ فترة طويلة لشركة "سينتري"، التي تم إخضاعها لإدارة الدولة العام الماضي.

ويضرب العمال، الذين يخشون أن إعادة الهيكلة ستؤدي إلى فقدان وظائف وقضايا متعلقة بالحصول على تعويض في حالة الفصل من الخدمة وعلاوة أقدمية، عن العمل مطالبين بضمانات لمستقبلهم.

ومن المقرر أن يتحدث حاكم العاصمة إلى موظفي الشركة بعد ظهر اليوم الأربعاء لطمأنتهم أنه سيتم عرض تسويات مناسبة لهم حال فقدان وظائفهم، طبقا لما ذكره موقع "صوت الديمقراطية" الإخباري الالكتروني أمس الثلاثاء.