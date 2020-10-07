 الوكالة الأمريكية للتنمية ترصد منحة بقيمة 22 مليون دولار لتحسين بيئة الاستثمار وتمكين المرأة - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أكتوبر 2020 11:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

الوكالة الأمريكية للتنمية ترصد منحة بقيمة 22 مليون دولار لتحسين بيئة الاستثمار وتمكين المرأة

ملايين الدولارات
ملايين الدولارات
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 11:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 11:07 م
أعلن جون بارسا القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن الوكالة رصدت منحة إضافية بقيمة 22.8 مليون دولار ضمن الاتفاقية الثنائية للمساعدات الخاصة بالحوكمة الاقتصادية الشاملة البالغة قيمتها 113 مليون دولار لمدة خمس سنوات، والتي تم توقيعها مع وزارة التعاون الدولي لتحسين بيئة الاستثمار وتمكين المرأة من الانضمام إلى القوى العاملة.

جاء ذلك خلال لقائه مع رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في اليوم الثاني من زيارته إلى مصر، حيث التقى والوفد المرافق له، يرافقهم السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك