الوكالة الأمريكية للتنمية ترصد منحة بقيمة 22 مليون دولار لتحسين بيئة الاستثمار وتمكين المرأة

أعلن جون بارسا القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن الوكالة رصدت منحة إضافية بقيمة 22.8 مليون دولار ضمن الاتفاقية الثنائية للمساعدات الخاصة بالحوكمة الاقتصادية الشاملة البالغة قيمتها 113 مليون دولار لمدة خمس سنوات، والتي تم توقيعها مع وزارة التعاون الدولي لتحسين بيئة الاستثمار وتمكين المرأة من الانضمام إلى القوى العاملة.



جاء ذلك خلال لقائه مع رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في اليوم الثاني من زيارته إلى مصر، حيث التقى والوفد المرافق له، يرافقهم السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام.