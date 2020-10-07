حزب الله اللبناني يدعو لتأليف حكومة بحسب الآليات المعتمدة منذ الطائف

دعا نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له اليوم الأربعاء إلى تأليف حكومة بحسب الدستور والآليات المعتمدة منذ الطائف، معتبرا أن الوقت ليس مناسبا لتغيير موازين القوى.

وقال الشيخ قاسم، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية لـ"حزب الله" "لقد أثبتت الأشهر الماضية بأن الحل الوحيد المتاح هو التكليف والتأليف بحسب الدستور والآليات المعتمدة منذ الطائف، وأي تجاوز لهذا الحل يعني إبقاء البلد في حالة المراوحة والتدهور، يتحمل مسؤوليتها من لا يسلك الطرق الدستورية والقانونية".

واعتبر الشيخ قاسم أن "الوقت ليس مواتيا لتعديل أو تغيير موازين القوى، ولا للانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، ولا لابتداع صيغ لحكومة لا تمثل الكتل النيابية".

ورأى أن "خطة الإنقاذ، وإعمار بيروت، ومعالجة الأزمات، يتطلب حكومة تتحمَّل هذه الأعباء، وكلما تكاتفت الأيدي وتحقَّق أوسع تمثيل في الحكومة لتنال ثقة المجلس النيابي، كلما كان الأمل بالإصلاح أكبر".