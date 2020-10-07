آبل تكشف عن إصداراتها الجديدة لهاتف «آي فون» في 13 أكتوبر

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أعلنت شركة "آبل" الأمريكية ، الثلاثاء، أنها تعتزم الكشف عن إصدارتها الجديدة لهاتفها الشهير "آي فون" في 13 أكتوبر.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تعتزم الشركة الكشف عن أربعة أجهزة أعيد تصميمها لـ "آي فون" مزودة بقدرات شبكات الجيل الخامس اللاسلكية وكاميرات مطورة ومعالجات أكثر سرعة ونطاق أوسع من أحجام الشاشات.

وسيعقد الحدث عبر الإنترنت بسبب المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

ويتم طرح أجهزة آي فون الجديدة بعد حوالي شهر من الموعد المعتاد بعد أن واجهت الشركة تأخيرات في الاختبار والإنتاج النهائي بسبب جائحة كورونا.