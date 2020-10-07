 التوترات الجيوسياسية تهبط بالليرة التركية لمستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار - بوابة الشروق
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التوترات الجيوسياسية تهبط بالليرة التركية لمستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 1:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 1:51 م

سجلت الليرة التركية اليوم الأربعاء مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء فقد تراجعت الليرة بنسبة 9ر0% إلى 8692ر7 ليرة لكل دولار، لتفقد العملة التركية أكثر من 24% من قيمتها هذا العام، وهو ثاني أكبر تراجع لعملة في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.

وتخطط تركيا لاختبار صواريخ إس-400 روسية الصنع رغم اعتراضات الولايات المتحدة، وبالتزامن أيضا مع الموقف الروسي المعارض للاشتباكات الأخيرة في القوقاز.

كما تمضي تركيا بأجندتها الخاصة في شرق البحر المتوسط، ما يثير التوترات بينها وبين اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وقال بيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي في مؤسسة "رابوبنك"، ومقرها لندن، :"إلى جانب الاشتباكات المستمرة بين أرمينيا وأذربيجان، تزايدت الاحتمالات بقيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة إس-400 من روسيا".

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