4 ولايات تونسية جديدة تتجه لإعلان حظر تجوال ليلي بسبب كورونا

أعلن والي تونس الشاذلي بوعلاق أن قرارا بحظر تجوال في العاصمة والولايات المجاورة لها سيصدر في وقت لاحق اليوم الاربعاء للحد من تفشي وباء كورونا.

وقال الوالي بوعلاق إنه من المتوقع الإعلان عن القرار في وقت لاحق عقب اجتماع مع رئيس الحكومة وباقي الولاة واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث، بسبب تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الأسبوعين الأخيرين وتزايد عدد المصابين والوفيات.

ويشمل الحظر منطقة تونس الكبرى التي تضم العاصمة وولايات بن عروس ومنوبة وأريانة المتاخمة لها، بدءا من الساعة الثامنة ليلا حتى الخامسة صباحا، وفق ما أفاد به الوالي لإذاعة موزاييك الخاصة.

وأحصت وزارة الصحة في آخر تحديث لها اليوم 2312 إصابة جديدة بالفيروس في 48 ساعة بالإضافة إلى وفاة 43 حالة ليصبح عدد إجمالي الوفيات جراء الوباء 364.

وكانت ولايتا سوسة والمنستير على الساحل الشرقي التونسي أعلنتا قبل نحو أسبوع حظر تجوال ليلي من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا للحد من تفشي الفيروس.