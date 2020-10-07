 تركيا تعلن رفضها تقرير المفوضية الأوروبية - بوابة الشروق
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تركيا تعلن رفضها تقرير المفوضية الأوروبية

رويترز
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 7:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 7:25 ص

رفضت تركيا انتقادات المفوضية الأوروبية الموجهة إليها بسبب الأوضاع في نظامها القانوني وقضية الديمقراطية، معلنة أنها لا تزال ملتزمة بمفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن التقرير الذي أصدرته اليوم الثلاثاء المفوضية "منحاز وغير بناء على الإطلاق".

وأضافت الوزارة: "نتمنى بصدق ألا ينظر الاتحاد الأوروبي إلى دولة تركيا المرشحة لعضويته عبر المصالح المحدودة والأنانية لبعض الدوائر، بل عبر المصالح الأكبر والمشتركة لقارتنا ورؤيتنا المشتركة".

وشددت على أن أجزاء التقرير بشأن التوترات في شرق المتوسط "لطخ سمعة موضوعية" المفوضية، مضيفة أن أنقرة تتصرف وفق المعايير الديمقراطية والقوانين الدولية.

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