التنمية المحلية: إحالة ما لا يقل عن 521 موظفا للنيابة العامة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن إجمالي الموظفين بالإدارات المحلية الذين تم تحويلهم للنيابة العامة لا يقل عن 521، لافتًا إلى التوصية بتحويل 28 موظفًا إلى العمل الإداري.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن قطاع التفتيش يحقق في الشكاوى ثم يتم تحويلها للنيابة العامة، لافتًا إلى أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أكد أهمية عدم محاباة الفساد.

ولفت إلى أن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ مليون و750 ألف طلب، وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلًا إنه يعد إنجازًا كبيرًا للمواطنين والعاملين في المحليات.

وأوضح متحدث التنمية المحلية أن محافظة البحيرة تصدرت عدد الطلبات بـ198 ألف طلب، ثم المنوفية 169 ألف طلب، ثم الدقهلية، ثم الشرقية، موضحًا أن التخفيضات على قيم التصالح تتراوح من 20% إلى 70%.

وأشار إلى أن التخفيضات مستمرة؛ آخرها أمس عندما وصلت نسبة التخفيض على قيم التصالح بكفر الشيخ إلى 50% إجمالًا، مضيفًا أن الدولة تستهدف استقبال ثلاثة ملايين طلب، بحلول 31 أكتوبر.