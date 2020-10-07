الجيش الليبي: الصيادون الإيطاليون المحتجزون سيحاكمون وفقا للقانون

قال خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي في "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر، إن الصيادين المحتجزين في بنغازي منذ بداية الشهر الماضي، سيحاكمون وفقا للقانون الليبي.

وأَضاف المحجوب أن الصيادين وعددهم 18 فردا منهم 8 إيطاليون و10 من جنسيات مختلفة، أحوالهم الصحية ممتازة وهم في سجن بنغازي، ويلقون معاملة جيدة فيها احترام لحقوق الإنسان، موضحا إنه لن يحدث معهم شيء خارج الإجراءات القانونية.

وأوضح المحجوب أن سبب اعتقال الصيادين هو خرقهم للمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، مضيفا أن هذا الأمر تكرر كثيرا في الأعوام السابقة.

وبيّن المحجوب أنه تم تسليم الصيادين للنائب العام المختص بهذا النوع من الجرائم، وأن الشرطة فتحت تحقيقا باتباع الإجراءات القانونية، حفاظا على حقوقهم، وسيُنتدب محام للدفاع عنهم، في حال لم تعين إيطاليا محاميا لهم.