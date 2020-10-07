متحدثة السياحة: الدولة تبذل جهدا مستمرا لمساندة القطاع خلال أزمة كورونا

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة الرسمية باسم وزارة السياحة والآثار، إن الدولة تبذل جهدًا مستمرًا لمساندة القطاع خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الدولة أصدرت مجموعة من الحزم التنفيذية لمساندة القطاع خلال أزمة فيروس كورونا المستجد؛ أهمها دعم العمالة وخصوصا المدربة، والذي يتمثل في استمرار صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة التضامن، مشيرة إلى الإعفاءات من سداد الرسوم للوافدين إلى المحافظات السياحية حتى أبريل 2021.

وأشارت إلى تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020.

ولفتت إلى أنه زار مصر 300 ألف سائح من 15 دولة، منذ بدء العودة التدريجية لحركة السياحة، معتبرة هذا الرقم معقولًا جدًا في ظل الجائحة العالمية.