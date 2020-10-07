 جيهان السادات: فقداننا لمركز رئيس الجمهورية لم يؤثر فينا.. كان كل زعلنا على الراحل فقط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيهان السادات: فقداننا لمركز رئيس الجمهورية لم يؤثر فينا.. كان كل زعلنا على الراحل فقط

الرئيس الراحل أنور السادات وزوجته جيهان السادات
الرئيس الراحل أنور السادات وزوجته جيهان السادات
هدى أمين
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 2:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 2:35 ص

جيهان السادات عن ملامح زوجها بعد وفاته: كان كأنه نائما وشيء من الابتسامة يظهر على شفتيه

قالت جيهان السادات، زوجة الأسبق الراحل محمد أنور السادات، إن فقدانهم هي وأبناء الراحل لمركز رئيس الجمهورية، لم يؤثر فيهم، متابعة: «كان كل زعلنا عليه هو بس».

من جانبه أضاف جمال السادات، نجل الرئيس الراحل، خلال حواره لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «On E»، مساء الثلاثاء، أن والدته كانت تشعر طوال حياتها بالخوف على زوجها، لدرجة أنها حين توفي الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، قالت «يا رب أنا مش عايزاه رئيس جمهورية».

وأكملت جيهان السادات، أنه حين وفاة زوجها استدعت أبنائها لتوديع والدهم، مشيرة إلى أنها حين حضرت إلى المستشفى بعد موته وجدته وكأنه نائما وشيء من الابتسامة يظهر على شفتيه.

وتابعت قرينة الرئيس الراحل أنور السادات: «أول ما شوفته وهو متوفي اترميت عليه ماحستش».

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