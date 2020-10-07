 فرنسا تعلن عن تأجيل مؤتمر دولي لدعم لبنان - بوابة الشروق
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فرنسا تعلن عن تأجيل مؤتمر دولي لدعم لبنان

وكالات:
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 4:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 4:26 م

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء أن المؤتمر الدولي بشأن تقديم المساعدات الإنسانية إلى لبنان والذي كان من المقرر أن تستضيفه باريس أواخر أكتوبر الجاري سيعقد في شهر نوفمبر المقبل.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن تأجيل المؤتمر في كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وصرح لودريان بأن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستجتمع في غضون الأيام القليلة القادمة بغية التأكيد على وجود حاجة إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

ويأتي ذلك على خلفية فشل الطبقة السياسية اللبنانية في تشكيل حكومة جديدة في الموعد المطروح من قبل باريس، ضمن إطار خارطة طريق أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الانفجار المدمر الذي هز في أغسطس مرفأ بيروت.


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