 قره باغ تعلن بدء قواتها هجوما مضادا في شمال خط التماس مع أذربيجان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قره باغ تعلن بدء قواتها هجوما مضادا في شمال خط التماس مع أذربيجان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 12:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 12:08 م

أعلنت جمهورية قره باغ، المدعومة من أرمينيا، اليوم الأربعاء، عن شن قواتها هجوما مضادا على قوات أذربيجان في شمال خط التماس في المنطقة المتنازع عليها بين الطرفين.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل لها.

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