قره باغ تعلن بدء قواتها هجوما مضادا في شمال خط التماس مع أذربيجان

أعلنت جمهورية قره باغ، المدعومة من أرمينيا، اليوم الأربعاء، عن شن قواتها هجوما مضادا على قوات أذربيجان في شمال خط التماس في المنطقة المتنازع عليها بين الطرفين.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل لها.