بوتين يشيد بالعلاقات مع ترامب ويقول إن بايدن قد لا يكون سيئا أيضا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعمله على تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا رغم فرض العقوبات، إلا أنه أشار إلى وجود أسس للتعاون أيضا مع جو بايدن إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بوتين القول، فيما وصفتها بأنها التصريحات الأكثر تفصيلا حتى الآن حول حملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن ترامب "تحدث مرارا بصورة داعمة" لتعزيز العلاقات مع روسيا و"نحن بالتأكيد نقدر ذلك كثيرا".

وأشار في مقابلة تليفزيونية تم بثها اليوم الأربعاء إلى أن وجود إجماع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة بشأن الحاجة لاحتواء روسيا يعني أن " النوايا التي تحدث عنها الرئيس ترامب في وقت سابق لم تتحقق بشكل كامل".

وأشار بوتين إلى أنه رغم أن هناك "خطابا حادا مناهضا لروسيا" من جانب المرشح الديمقراطي، فإن بايدن قال إنه مستعد لتمديد "معاهدة ستارت الجديدة"، للحد من الأسلحة النووية، أو للتوصل إلى اتفاق جديد للحد من الأسلحة الاستراتيجية. ووصف بوتين هذا بأنه "عنصر شديد الأهمية لتعاوننا المحتمل في المستقبل".