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أعداد جريدة الشروق
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الإدارة الأمريكية تعلق المحادثات مع الديمقراطيين حول حزمة التحفيز الجديدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 12:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 12:22 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح الديمقراطيين بشأن حزمة التحفيز الاقتصادي الجديد وأمر ممثليه بوقف المفاوضات مع الديمقراطيين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 3 نوفمبر المقبل.

وقال ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر "قدمنا عرضا سخيا قيمته 6ر1 تريليون دولار لكن كالعادة فإنها لا تتفاوض بروح جيدة" في إشارة إلى نانسي بيلوسي الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله إنه وجه زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "بالتركيز طوال الوقت على التصديق على تعيين مرشحتي المميزة للمحكمة العليا الأمريكية آمي كوني باريت".

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