التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، "إسراء محمد"، إحدى الفتيات المشاركات في المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان "فتيات في أدوار قيادية"، والتي من خلالها تقوم الفتيات المشاركات بلقاء عدد من الوزراء والمسئولين وعقد حوار معهم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفتاة والذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام.

وقام وزير السياحة والآثار،خلال اللقاء ، بالرد على جميع الاستفسارات والأمور التي تخص ملف السياحة والآثار، فبسؤاله ح إمكانية التعاون بين وزارتي السياحة والآثار، والتربية والتعليم لتقديم توعية للطلبة من خلال المناهج التعليمية بأهمية السياحة والآثار، وتعريفهم بفنون التعامل مع السائحين، أكد الدكتور خالد العناني أن هناك بالفعل بروتوكول تعاون يتم تطبيقه مع وزارة التربية والتعليم منذ عام 2019 في هذا الشأن.

وبالنسبة لتعامل مصر ولا سيما وزارة السياحة والآثار مع أزمة تداعيات فيروس كورونا المستجد، أشار العناني إلى التحفيزات والتخفيضات التي منحتها الدولة المصرية لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية الكبرى لتنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية المصرية، ومنها استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل2021.

وبدأ الاحتفال للمرة الأولى باليوم العالمي للفتاة في عام 2012 في أعقاب دعوة عالمية قادتها الفتيات أنفسهن، وطالبن خلالها الأمم المتحدة بتخصيص يوم عالمي للفتاة بموجب قرار رسمي منها، وقد دعم الفتيات في مطلبهن الوفد الكندي وهيئة بلان انترناشيونال ليكون يوما لرفع الوعي بالتحديات التي يواجهونها ولاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التحديات، ومنذ ذلك الحين انضمت لهذه المبادرة العديد من الدول لإظهار الدعم للفتيات في 11 أكتوبر من كل عام.

وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يتم الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للفتاة تحت عنوان" تمتع الفتيات بالحرية المتساوية عبر الإنترنت" وذلك لتعزيز حق الفتيات والشابات في الأمان عبر الإنترنت وأن يكن قادرات على التحدث دون خوف من التحرش أو العنف.

وقد بدأ قادة العالم في اليوم العالمي للفتاة في عام 2016 في دعوة الفتيات والشابات لتولي مناصبهم لمدة يوم واحد في إطار مبادرة " فتيات في أدوار قيادية" وذلك لإظهار دعمهم ومساندتهم لتمكين الفتيات، وتركز هذه المبادرة على دعم الفتيات والشابات للقيام بأدوار قيادية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على واقع حياتهن وخططهن المستقبلية.