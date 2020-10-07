 الرئيس اللبناني يحدد 15 أكتوبر موعدا لاجراء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني يحدد 15 أكتوبر موعدا لاجراء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 8:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 8:59 ص

أكدت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس ميشال عون حدد يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري، موعدا لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، اعتذر عن تشكيل الحكومة نهاية الشهر الماضي، بعد نحو شهر من تكليفه بالمهمة.

وأرجع أديب اعتذاره عن التشكيل إلى عدم تلبية شروطه من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل.

وكان تم تكليف أديب في نهاية أغسطس بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حسان دياب التي استقالت على خلفية الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من نفس الشهر.

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