يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة. طقس مائل للحرارة نهارا، مع شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.

وطقس حار نهارا، والرياح معتدلة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف ليلا على شمال الصعيد، معتدل ليلا على جنوب سيناء.

طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل ليلا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 22

الإسكندرية 32 20

وادي النطرون 32 21

طنطا 34 21

شبين الكوم 34 21

دمنهور 33 20

بلطيم 32 21

مطروح 29 19

السلوم 31 19

سيوة 34 18

بورسعيد 31 24

دمياط 30 23

الزقازيق 35 21

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 35 21

السويس 35 22

العريش 32 23

رفح 31 22

راس سدر 36 22

نخل 34 16

نويبع 35 26

طابا 35 24

كاترين 29 14

الطور 34 22

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 36 24

مرسى علم 36 25

الفيوم 35 21

بني سويف 35 21

المنيا 36 20

أسيوط 36 22

سوهاج 37 22

قنا 39 23

الأقصر 40 22

أسوان 41 25

إدفو 40 23

أبوسمبل 39 24

الوادي الجديد 37 24

شلاتين 35 26

أبو رماد 35 26

حلايب 34 25

رأس حدربة 33 25