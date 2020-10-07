المتظاهرون في قرغيزيا يطالبون بتنحي الرئيس

طالب المحتجون في قرغيزيا، اليوم الأربعاء، بتنحي الرئيس سورونباي جينبيكوف عبر شعارات مناهضة له رردوها خلال تظاهرات تم تنظيمها اليوم بساحة ألا توو .

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن حوالي 400 شخص تجمعوا في ساحة "ألا توو" وسط العاصمة بشكيك، وطالبوا بإقالة الرئيس ورحيل السياسيين القدامى، وأعربوا عن رفضهم لتعيين صدير جباروف رئيسا للحكومة.

وقال مجلس التنسيق الشعبي الذي شكلته أحزاب معارضة في قرغيزيا، في وقت سابق اليوم، إنه اضطلع بجميع سلطات الدولة، وحل البرلمان، خلافا لأحزاب أخرى تسعى لنقل السلطة من خلال البرلمان.

وتشهد قرغيزيا منذ أول أمس أحداثا متسارعة بدأت باحتجاجات ضد نتائج الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد اشتباكات مع الأجهزة الأمنية عمد المحتجون إلى اقتحام مبنى "البيت الأبيض"، في قرغيزيا، حيث يوجد مقر البرلمان وإدارة الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، الذي اتهم بدوره أحزابا في المعارضة بمحاولة الانقلاب والاستيلاء على السلطة بالقوة.