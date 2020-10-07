 بينهم دولتين عربيتين.. ألمانيا تصنف 4 دول كمناطق خطرة من حيث مؤشرات انتشار كورونا - بوابة الشروق
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بينهم دولتين عربيتين.. ألمانيا تصنف 4 دول كمناطق خطرة من حيث مؤشرات انتشار كورونا

هدى أمين
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 7:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 7:40 م

صنفت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، كلا من تونس والأردن ورومانيا وجورجيا مناطق خطرة من حيث مؤشرات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الأربعاء، نشر معهد روبيرت كوخ للأمراض المعدية التابع للحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، قائمة محدثة للمناطق التي تعتبر خطرة من حيث انتشار الفيروس، تشمل تونس والأردن ورومانيا وجورجيا بكامل أراضيها.

وهذا الإجراء يعني أن القادمين إلى ألمانيا من هذه الدول سيكون عليهم الخضوع لحجر صحي ذاتي حتى حصولهم على نتائج سلبية للإصابة بالمرض.

وتصنف ألمانيا مناطق بالخطرة في حال تجاوز عدد الإصابات المسجلة بالفيروس فيها 50 حالة لدى كل 100000 شخص خلال 7 أيام.


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