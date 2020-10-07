 تقرير: زوجة نتنياهو انتهكت قواعد الإغلاق واستضافت مصفف شعرها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: زوجة نتنياهو انتهكت قواعد الإغلاق واستضافت مصفف شعرها

تل أبيب - د ب أ:
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 10:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 10:22 ص

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن ساره زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتهكت الأسبوع الماضي قيود الإغلاق المفروضة في إسرائيل للسيطرة على تفشي فيروس كورونا عندما استضافت مصفف شعرها في مقر الإقامة الرسمي في القدس.

وتنص القيود المعمول بها حاليا على حظر عمل صالونات تصفيف الشعر، وكذلك حظر تواجد أحد من غير أفراد الأسرة المباشرين في المنازل إلا لأسباب طبية .

وردت ساره بالقول إنها ومصفف شعرها كانا يرتديان كمامات أثناء الزيارة، وأنها استضافته للاستعداد لتصوير مقطع فيديو لمطالبة المواطنين بالحفاظ على القيود الصحية.

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