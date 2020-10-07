الرئيس الموريتاني يستقبل المبعوث الفرنسي للساحل الأفريقي

التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الأربعاء، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، فريدريك بونتمر، المبعوث الفرنسي الخاص للساحل الأفريقي.

وصرح المسؤول الفرنسي للإذاعة الموريتانية، عقب اللقاء، بأنه استعرض مع الرئيس الوضع الإقليمي وبرنامج عمل مجموعة الخمس في الساحل والتحديات التي تواجهها وكذلك إنجازاتها.

وقال "أنا مرتاح جدا لمستوى التعاون المتميز بين فرنسا وموريتانيا من جهة، وكذلك بين فرنسا ومجموعة دول الساحل الخمس من جهة أخرى، وبطبيعة الحال بين التحالف العام للساحل الذي أتولى أمانته العامة وهذه المجموعة".

وأضاف "أنا هنا في موريتانيا في إطار أول سفر لي في دولة ساحلية منذ تعييني في منصب مبعوث فرنسا للساحل قبل شهر تقريبا، ووددت في هذا الإطار تقديم موريتانيا أولا بصفتها رئيسا دوريا لمجموعة الخمس في الساحل وكذلك بصفتها تحتضن مقر الأمانة الدائمة لهذه المجموعة.